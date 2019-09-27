شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة إجهاضها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- بهاء حجازي:
قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها لم تكن حاملا، ولم تتعرض للإجهاض، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأضافت شيرين في لقاء تليفزيوني، على هامش حفلها في جدة، ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، إن كل ما قيل عن حملها غير صحيح، قائلة: "أقسم بالله ما بكدب، وأقسم بالله اللي بقوله صحيح".
وتألقت شيرين خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وكذلك أغنيتها الأخيرة "الحب خدعة"، التي غنتها باللهجة الخليجية للمرة الأولى، وشاركها في الحفل الفنان السعودي رابح صقر، والفنانة السعودية وعد.
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