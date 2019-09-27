مينا مسعود: "بحب أكل الملوخية والممبار.. وكلت كشري لما جيت مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان العالمي مينا مسعود، عن عدد من الأكلات التي يفضل تناولها في البيت مثل "الممبار والكبد والقوانص والملوخية"، متابعا: "دايمًا والدتي بتعملهم في كندا".

وأضاف مسعود، في لقائه ببرنامج"معكم" للإعلامية منى الشاذلي على "سي بي سي": "مش بحب اكل اللحوم، وبحب أكل الخضروات، وكنت حريص على إني أكل كشري لما نزلت مصر، وسعيد جدًا إني رجعتلها".

وأضاف: "لما كبرت استقليت بنفسي شوية، وبقيت عايش بعيد عن والدي ووالدتي، وطبعًا بكلمهم دايمًا علي التليفون وبروحلهم البيت كل أسبوع".

يذكر أن الفنان مينا مسعود، هو كندي من أصول مصرية، وقدم بطولة فيلم "علاء الدين" مع الفنان ويل سميث، وحقق أكثر من مليار دولار، ويشارك حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.