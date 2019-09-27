بالفيديو: الفرقة الموسيقية توقف العزف فجأة في حفل شيرين بجدة

ما زالت أصداء الحفل الذي أحيته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة لمناسبة العيد الوطني للمكلة العربية السعودية تتفاعل.

وقدمت الفنانة خلاله أكثر أغنياتها شعبية وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وتحديداً مع أغنية “أنا مش مبيناله” حيث لم يتوقف عن الغناء.

ودفع هذا التفاعل الفرقة الموسيقية الى التوقف عن العزف افساحاً في المجال أمام الحاضرين ليشاركوا نجمتهم الغناء بحسب ما جاء في تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

ويذكر أن شيرين أثارت الجدل خلال الحفل إذ كشفت أنها قطعت عهداً على نفسها بألا تتكلم ثانية واستدعت زوجها الفنان حسام حبيب إلى المسرح ليتحدث إلى الجمهور نيابة عنها ويهنئ السعوديين بعيد بلدهم.

كما لفتت الانتباه بمحاولتها تقبيل يد الأخير الذي لم يمكنها من ذلك. وأعلنت خلال الحفل نفسه أيضاً أن سبب غيابها مؤخراً كان قضاؤها إجازة بعيداً عن الأضواء مؤكدة أنها لم تكن حاملاً.