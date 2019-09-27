‎معرض "فنون بابل".. أعمال فنية تبرز الحرب والسلام في العراق

نظم جاليري لمسات، معرض فنون بابل، وضم أعمالًا تشكيلية للفن التشكيلي العراقي، في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعراق.

وضم المعرض فنانين تشكليين من العراق، والذي بدأ ‎يوم الأحد الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام.



وافتتح الفنان محمد الشقنقيري المعرض، بحضور نخبة من الفنانين التشكيلين من مصر، والعالم العربي، ورجال الأعمال ورجال الفن والسينما.



وعبرت الفنانة هيفاء جواد، عن سعادتها بالدعوة التي قدمت لها لحضور لمثل هذا المعرض في مصر، وأنها عرضت

في واحدة من لوحاتها المشاركة بها، واجهة آثار بابل، وأنها استلهمت الفكرة من اسم المعرض ذاته ورسمتها خصيصًا للمعرض.



وشاركت الفنانة بأربعة رسومات في المعرض، وأكدت نها تميل إلى الأفكار والرسومات الواقعية والواضحة والمليئة بالتفاصيل، عن غيرها من الأشكال التخيلية أو التجريدية.



وقال الفنان أحمد رمزي، أن إحدى لوحاته المشاركة في المعرض هي عبارة عن فتاة صغيرة وسط

الدمار، وأن الأمر ينقل صورة عن الموصل في العراق التي دمرتها داعش بشكل كامل، فضلًا عن القصف العشوائي.



وقال الفنان ناصر جواد إن المعرض مثل فرصة مناسبة لالتقاء الفنانين العراقيين في القاهرة، لأن القاهرة مصدر إلهام جميع الفنانين، وأن المعرض مثل محطة كبيرة له.



وأضاف جواد أن المعرض يلعب دورًا مهما في تسجيل وتوثيق لحظات مهمة عن العراق، وأنه شارك شخصيًا بأربع لوحات عبر الفن التجريدي، والتي حاكت بصورة رمزية عن المصير والهواجس المشتتة لأركان الإنسان في هذا الزمان، ولكني أرى في كل عمل بصيص من الأمل في كل عمل.

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