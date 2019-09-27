شاهد.. صافيناز: “انا بطلت رقص وبشتغل دكتورة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:56 صباحاً - فاجأت الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر صوفينار، الشهيرة بصافيناز، متابعيها عبر حسابها على انستغرام بفيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل.
صافيناز ، قالت في الفيديو: “دلوقتي يا حلوين أنا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة”، وظهرت خلال الفيديو وهي تمسك بيدها مسدس يستخدم لتجميل وتنقية البشرة وعلقت عليه قائلة: “أنا اشتغلت دكتورة خلاص”، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها مزحة منها.
يذكر أن صافيناز أعلنت مؤخرًا اعتزالها الرقص في الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تراخيص هذه الحفلات، مؤكدة أنها ستكتفي بالرقص في الفندق الذي تعاقدت معه فقط.
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