إيميه صيّاح في صورة لافتة خلال أشهر حملها الأخيرة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن كانت كشفت عن خبر حملها، خلال الأسبوعين الأخيرين، فاجأت مقدمة البرامج إيميه صيّاح محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة التقطت لها من جلسة تصوير حديثة خضعت لها.

ويبدو واضحاً أن صيّاح أصبحت في أشهر حملها الأخيرة، كما تُظهِر الصورة المرفقة.

والجدير بالذكر أن مشاريع صيّاح تتنوّع بين تقديم البرامج والتمثيل الدرامي والسينمائي.