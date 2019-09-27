متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن كانت كشفت عن خبر حملها، خلال الأسبوعين الأخيرين، فاجأت مقدمة البرامج إيميه صيّاح محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة التقطت لها من جلسة تصوير حديثة خضعت لها.
ويبدو واضحاً أن صيّاح أصبحت في أشهر حملها الأخيرة، كما تُظهِر الصورة المرفقة.
والجدير بالذكر أن مشاريع صيّاح تتنوّع بين تقديم البرامج والتمثيل الدرامي والسينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيميه صيّاح في صورة لافتة خلال أشهر حملها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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