زلاتان مستمر في التحليق

متابعة بتجــــــــــرد: يستمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في التحليق عالياً في الملاعب الاميركية مع فريقه لوس انجلوس غالاكسي بعدما سجل هدفه الثامن والعشرين في مباراة فريقه وريال سولت لايك التي انتهت بنتيجة 1-2 لغالاكسي خارج أرضه والذي سيلعب مبارايات الـ play-offs لأول مرة منذ عام 2016.
ابراهيموفيتش الذي سيكمل عامه الثامن والثلاثين في تشرين الاول المقبل لا يزال رقماً صعباً في الملاعب وهو هداف فريقه الحالي الذي تقدّم الى المركز الثالث من المجموعة الغربية برصيد 51 نقطة في الدوري الاميركي.
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