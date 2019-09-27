نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 15 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يُشعل أجواء جامعة مصر الدّولية بحضور الآلاف – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في جامعة مصر الدولي وسط حضور جماهيري كبير فاق كل التوقعات.

وفور صعود تامر إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات محبّيه الذين احتشدوا حوله من كل الإتجاهات ورفعوا صوره الضخمة وشعارات الحبّ والتقدير تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فردّد الطلاب من مختلف المراحل العمرية معه الكلمات عن ظهر غيب.

Advertisements

تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات حيث هتف محبوه باسمه وسط موجات تصفيق حارّة رافقته منذ صعوده إلى المسرح حتى مغادرته الحفل.

تجدر الإشارة إلى أن جمهور تامر حسني يترقب طرح فيلمه الجديد “الفلوس” قريبًا، ويشارك في بطولته أيضًا كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.