- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 15 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يُشعل أجواء جامعة مصر الدّولية بحضور الآلاف – بالصور مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في جامعة مصر الدولي وسط حضور جماهيري كبير فاق كل التوقعات.
وفور صعود تامر إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات محبّيه الذين احتشدوا حوله من كل الإتجاهات ورفعوا صوره الضخمة وشعارات الحبّ والتقدير تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.
وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فردّد الطلاب من مختلف المراحل العمرية معه الكلمات عن ظهر غيب.
تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات حيث هتف محبوه باسمه وسط موجات تصفيق حارّة رافقته منذ صعوده إلى المسرح حتى مغادرته الحفل.
تجدر الإشارة إلى أن جمهور تامر حسني يترقب طرح فيلمه الجديد “الفلوس” قريبًا، ويشارك في بطولته أيضًا كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يُشعل أجواء جامعة مصر الدّولية بحضور الآلاف – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.