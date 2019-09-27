مخرج "حارس القدس" يخرج عن صمته بشأن اعتذارات الفنانين المتوالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجه صنّاع مسلسل "حارس القدس" عدة عقبات قبل البدء بتصوير العمل، فتوالت الاعتذارات من الفنانين عن بعض الأدوار بسبب الاتفاقات المادية.

وعن سلسلة الاعتذارات المتوالية، أوضح مخرج العمل باسل الخطيب بأنه من الطبيعي أن يحدث بعض الاعتذارات، وقال في تصريح صحفي: "الدور يجوب رحلة عند أكثر من ممثل حتى يصل إلى الممثل الأجدر والأكفأ".

واعتبر الخطيب أن هنالك شائعات رافقت العمل، وانتشرت في محاولة للإساءة لسمعة المسلسل قبل البدء بتصويره.

ووصل دور البطولة مؤخراً إلى النجم رشيد عسّاف الذي سيجسد دور المطران هيلاريون كابوتشي، بعد أن كان من المفترض أن يلعب الدور الممثل السّوري غسّان مسعود.

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وستقف الممثلة السّورية أمل عرفة إلى جانب عسّاف، وتأتي مشاركتها هذه بعد أعلنت في وقت سابق اعتزالها قبل أن تتراجع عن القرار.

واعتبر المخرج باسل الخطيب أن وجود عسّاف وأمل عرفة إضافة للعمل، وبحسب مصادر صحفية فإن "حارس القدس" سيعرض في حال الانتهاء من تصويره، ولن ينتظر الخوض في السّباق الرمضاني المقبل.

الجدير بالإشارة، أن الفنان المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، عبر عن رغبته في تجسيد دور المطران كابوتشي، الذي يعتبره نموذجا للمقاومة والتقريب بين الأديان والمذاهب المختلفة.

يذكر أن العمل من تأليف حسن م يوسف، ويتناول سيرة المطران هيلاريون كابوتشي، وهو رجل دين مولود في مدينة حلب السّورية، وأصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، قبل أن يكرسّ مكانته الدينية في خدمة القضية الفلسطينية.