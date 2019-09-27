نجمات فاجأن الجمهور بزيادة وزنهن في مهرجان الجونة.. شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت الكثير من نجمات الفن بإطلالاتهن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إلا أن اللافت في ظهورهن هو اكتساب بعضهن زيادة وزن ملحوظة.

من يسرا لأمينة خليل وكندة علوش وغيرهن، لم تستطع هؤلاء الفنانات إخفاء وزنهن الزائد، وقد يرجع الأمر إلى عودة بعضهن من إجازة صيفية والابتعاد عن إرهاق العمل والتصوير.

في الفيديو التالي نستعرض لك أبرز النجمات اللاتي ظهرن بزيادة وزن ملحوظة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.