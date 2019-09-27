المسرح الوطني اللبناني يُعلِن برنامج "أيام فلسطين الثقافية"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن برنامج فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان أيام فلسطين الثقافية" والذي يعقد من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومؤسسة دروسوس ،وبلدية صور، والإتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان، وسيمتد على أربعة أيام، وسيشهد مجموعة عروض فنية على "المسرح الوطني اللبناني" في مدينة صور وسيوجَّه تحية إلى شخصيات فنية، وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الفن الفلسطيني، أمثال الكاتب والأديب سلمان الناطور، والفنانة ريم البنا، والشاعر سميح القاسم، ورسام الكاريكاتير ناجي العلي، والمخرج والمصوّر هاني جوهرية، والتشكيلي كمال بلاطة.





يفتتح المهرجان اليوم في 27 سبتمبر بمعرض للحرف والأشغال اليدوية الفلسطينية ومعرض للرسم والصور الفوتوغرافية تحت عنوان "ما بعد الحرية".

وسيعرض فيلماً عن المكرمين بوثائقي عن الكاتب سلمان الناطور.

كما ستُقام عروض دبكة وفلكلور لفرقة سراج العودة للفلكلور الشعبي ولفرقة ظريف الطول.

وتُعرّض في 28 سبتمبر عند السادسة مساءً مسرحية "مستشار الملك" لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني للمخرج محمد الشولي، بالإضافة لفيلم "ناجي العلي" للمخرج عاطف الطيّب عند الثامنة مساءً.

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وتعقد في 29 سبتمبر عند السادسة مساءً أمسية شعرية للشعراء جهاد الحنفي ومحمد قادرية ومحمد كروم وعمر زيداني ويقدم الأمسية طه العبد، بالإضافة الى توقيع كتاب "سأصبح نجماً " لنضال حمد عند السابعة مساءً،

ويُعرَض فيلم" الزمن الباقي" للمخرج إيليا سليمان عند التاسعة مساءً. فيما تُختتم فعاليات المهرجان في 30سبتمبر عند السادسة مساءً بأمسية موسيقية لفرقة اللد للأغنية الوطنية، كما سيُعرَض فيلم "الجنة الآن" للمخرج هاني أبو أسعد عند السابعة مساءً.





اسطنبولي

هذا وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي: "إن الهدف من المهرجان هو تظهير الثقافة والتراث الفلسطينيين، عبر تنظيم مجموعة عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية، إلى جانب ندوات ومعارض ومساحات للفنون التشكيلية، بغية الإسهام في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وذاكرتها، وستكون جميع فعاليات المهرجان بالمجان للجمهور".

يُذكر أن النسخة الأولى للمهرجان، انطلقت أيضاً من مدينة صور عام 2015، وشملت وقتها مجموعة أنشطة فنية ركزت على الأغنيات والمسرحيات الشعبية التراثية، والأزياء الفولكلورية، ووجهت تحية إلى الفنانين غسان مطر ومحمود سعيد.

يشار إلى أنّ "جمعية تيرو للفنون"، تعمل على إعادة فتح المنصّات الثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحولت إلى "المسرح الوطني اللبناني". وهو أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وهي منصة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية، شهدت إقامة مهرجانات مسرحية وسينمائية وموسيقية وكرنفالات وورش تدريبية .



«مهرجان أيام فلسطين الثقافية»: 27 أيلول (سبتمبر) لغاية 30 منه ـــ «المسرح الوطني اللبناني» (صور).



