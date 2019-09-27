شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف ينتهى من أول 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤلف عمرو سمير عاطف فى كتابة النصف الثانى من حلقات مسلسل "النهاية The End" للنجم يوسف الشريف، الذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى المقبل، حيث سلم أول 15 حلقة من الحلقات لشركة سينرجى المنتجة للعمل، كما يقوم مخرج العمل ياسر سامى باختيار الفنانين الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب الشريف.

وينطلق تصوير المسلسل منتصف شهر أكتوبر المقبل حسب خطة صناع العمل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020، واستقر المخرج ياسر سامى على دولة الأردن لتصوير المشاهد الخارجية.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر" .