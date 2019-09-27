شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور لـ روبرت دى نيرو من الفيلم الجديد The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة The Irishman عن 4 صور جديدة ورسمية من تصوير الفيلم الجديد الذى من المقرر طرحه بـ دور العرض يوم 27 سبتمبر المقبل فى دور العرض السينمائى، والذى ظهر فيه الممثل العالمى روبرت دى نيرو، في 4 مراحل.



The Irishman

وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.



The Irishman

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.



The Irishman

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فيلم الدراما الجديد الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتوني ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلاني (لابوف) الذي بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دي نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول في عالم الجريمة والمخدرات.



The Irishman

يذكر أن الممثل العالمى روبرت دي نيرو يشارك في بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبًا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية شايلين وودلي والممثل الأمريكي شيا لابوف.