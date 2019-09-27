شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بالإبتسامة والجينز صوفيا فيرجارا تخطف الأنظار فى مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة الكولومبية الشهيرة صوفيا فيرجارا على خطف عدسات المصورين أينما حلت بفضل شهرتها الواسعة التي اكتسبتها من أهم الأعمال التي شاركت فيها مثلما حدث مؤخرًا أثناء حضورها مراسم أسبوع الموضة فى مدينة ميلان الإيطالية، والتى خطفت فيه الأنظار قبل سفرها إلى العاصمة الإسبانية مدريد مثلما ظهر خلال عدسات مصورى الباباراتزى ممن التقطوا لها عدة صور بصحبة عائلتها وأصدقائها ظهرت فيها سعيدة وهي تستمتع بالأجواء هناك وتتسوق.





يذكر أن صوفيا فيرجارا التي تبلغ من العمر 47 عامًا صنفت مؤخرًا خلال الشهر الماضى من قبل مجلة فوربس في المرتبة الثانية كأعلى النجمات أجرًا عن عام 2019، وذلك لكونها تقوم ببطولة المسلسل الكوميدي التليفزيوني “Modern Family”، حيث أتت فى المركز الأول سكارليت جوهانسون.





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