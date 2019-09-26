تراند اليوم : تعالي إتفرج علي نجوم إغراء مهرجان الجونة – صور

شهدت السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، العديد من الإطلالات للنجمات، اللاتي حرصن على اختيار فساتين أنيقة ومبهرة لخطف الأضواء على السجادة الحمراء.

ما بين اللامع والمكشوف والقصير، ظهرت النجمات بإطلالات مختلفة وجريئة منذ اليوم الأول لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، لتتصدر بعض النجمات مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في جوجل؛ بسبب فساتين جريئة مكشوفة قررن الظهور بها، ليتنافسن على الإطلالة الأجرأ.

القصة بدأت من فستان النجمة رانيا يوسف في مهرجان الجونة العام الماضي، أما هذا العام فقد اختارت رانيا يوسف في ليلة افتتاح المهرجان فستانا مكشوف الصدر، ومفتوح الساق لتعود تتصدر التريند مرة أخرى.

لكن مهرجان الجونة هذا العام لم يكن مقتصرًا على جراءة رانيا يوسف، بل لحقت بها عدة فنانات أخريات، اخترن فساتين مكشوفة ومفتوحة بشكل أثار غضب الجمهور.

النجمة غادة عادل دخلت أيضًا ضمن النجمات اللاتي أثرن الجدل في الجونة بسبب فستانها الأزرق الذي ارتدته أمس، وكان مكشوف الصدر بشكل مبالغ فيه، مما عرضها للانتقاد من محبيها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

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الفنانة مي عمر أيضًا لم تنجُ من الهجوم والانتقاد، ففي ليلة افتتاح مهرجان الجونة ارتدت فستانا مفتوح الساق بشكل كامل عرضها لموقف محرج أثناء حركتها على السجادة الحمراء مما كشف عن ساقيها بشكل كامل، كذلك ارتدت مي عمر في ثاني أيام المهرجان فستانا فضيا لامعا قصيرا مكشوفا بشكل مبالغ فيه عرضها أيضًا لعدة انتقادات من جمهورها.

أما الفنانة لقاء الخميسي فقد دخلت ضمن الفنانات الأكثر جرأة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، وذلك بعد أن ارتدت فستانا ذهبيا مجسما عرضها للانتقاد والسخرية أيضًا، ثم ارتدت فستانا مشابها له تمامًا لكن باللون الأسود.