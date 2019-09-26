تامر حسني يسخر من أحد أصدقائه: “كل ما أروح جيم يجي ورايا علشان يتصور”

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - الفنان تامر حسني من الفنانين الذين يواظبون على التواجد في صالات الجيم للحفاظ على صحتهم، و معروف عنه أيضاً سخريته من المواقف التي يتعرض لها في حياته، وفي آخر ظهور له على إنستغرام شارك عبر حسابه الشخصي صورة له من داخل الجيم بصحبة أحد أصدقائه.

وكتب ساخراً من صديقه في الصورة قائلاً: “بالنسبة لصديقي اللي جانبي في الصورة هو مواظب على حاجة عجباني جداً، كل ما بيعرف إني بتمرن في حتة بيجي يمسك الحديد بذمة وحماس وياخد الصورة ويمشي بيجي الجيم يلعب صور ويمشي، بقيت أقوله كل مرة بدل هتلعب إيه النهاردة، هاا هتتصور إيه النهاردة”.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني كشف عن موعد حفله المقبل المقرر إقامته يوم 26 أيلول (سبتمبر) بجامعة “مصر الدولية” ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” يروج فيها للحفل.

كما ينشغل حالياً بتحضيرات فيلمه الجديد “مش أنا” والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجي فيلمز وتامر حسني، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس” الذي يعرض خلال الأيام القادمة ويعول عليه في تخطي إيرادات فيلمه الأخير البدلة الذي تخطت إيراداته الـ60 مليون جنيه.