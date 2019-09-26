كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - أثار تشابه فساتين عدد من النجمات مع بعضهن البعض، خاصة تلك الموجود بها ريش من جهة الأعلى أو الأسفل، مثل فساتين منى زكي ونور وأمينة خليل، انتقاد الجمهور مما دفع عدداً من النجمات إلى التخلي عن فساتين حملنها معهن إلى الجونة تميزت بوجود ريش بها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد السخرية من فساتين النجمات.. لن تصدقوا ماذا فعلت فنانة مصرية لتنجو من الإنتقاد في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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