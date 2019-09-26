شاهدوا ما سر مكالمة حلا شيحة لزوجة محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - لم تعد الفنانة حلا شيحة تترك فرصة إلا وتنفي من خلالها شائعة زواجها من النجم محمد رمضان، والتي طاردتها أكثر من مرة.

وفي تصريحات لبرنامج “عرب وود” خلال مشاركتها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبرت حلا عن إندهشها من إنتشار هذه الشائعة.

وقالت: “الناس بتسألني حتى الآن هل تزوجتي من محمد رمضان؟ .. عند سماعي لهذا الخبر اتصلت بزوجته فوراً لأوضح حقيقة الأمر”.

وأضافت: “تجمعني علاقة صداقة قوية بزوجة محمد رمضان ، وطبعاً لا يوجد أي علاقة تجمعني به ، فهو زميل عمل” .

وتشارك حلا شيحة للمرة الأولى في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تراجعها عن قرار الإعتزال وعودتها للفن عقب خلع الحجاب.