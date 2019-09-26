بعد فستانها الجريء.. غادة عادل تحدث موجة جدل كبيرة بسبب طريقة وقوفها أمام الكاميرات

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - أحدثت الممثلة المصرية غادة عادل موجة جدل كبيرة بسبب طريقة وقوفها أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي التفاصيل أن الفنانة أظهرت في فيديو تناقله المتابعون ارتباكها وعدم قدرتها على تحديد الوضعية المناسبة التي يتعين عليها اعتمادها أمام الكاميرات، إذ بدت وهي تتراقص بطريقة مثيرة للجدل.

وأشعل هذا التعليقات على الحسابات التي استعادت الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. واعتبر بعض المتابعين أنها تتصرف بطريقة عفوية فيما رأى آخرون أن هذه الطريقة غير طبيعية وركز بعضهم مجدداً على فستانها.

ويشار إلى أن هذا الفستان لفت الانتباه في وقت سابق بسبب جرأة تصميمه الذي يكشف جزءًا من منطقة الصدر .

وتعرضت غادة بسبب ذلك للكثير من الانتقادات التي شملت إطلالات فنانات أخريات أثناء ظهورهن على السجادة الحمراء للحدث السينمائي الشهير.

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غادة عادل