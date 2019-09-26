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كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية أمينة خليل متابعيها بنشر صورة لها وواحدة لوالدتها وأخرى لشقيقتها. ولاحظ الجميع أن النساء الثلاث يرتدين الفستان نفسه.
وهذا ما كشفته الفنانة من خلال تعليقها حيث كتبت: “أجيال من آل خليل. أنا وماما وزينة لابسين نفس الفستان”.
وتابعت: “سيبكم بقى من فساتين الجونة. ده اللي يكسب.أحلى فستان في حياتي كلها. بحبكم أوي يا أغلى 2 في عمري”.
وأحدثت بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحققت أكثر من 109 آلاف إعجاب. ويشار إلى أن أمينة نشرت قبل ذلك صورة التقطت لها أثناء وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي مرتدية فستاناً بتصميم جريء.
ورغم أنها تعرضت للانتقادات حيث شبه بعضهم الفستان ببدلة الرقص، حصلت الصورة على أكثر من 112 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أمينة خليل تتحدى نجمات الجونة بفستان لوالدتها.. وتثير ضجة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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