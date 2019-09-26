هيفاء حسين: أخفيتُ جنسَ المولود عن زوجي.. واخترتُ له اسمًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة البحرينية هيفاء حسين، لأوّل مرّة عن تعرّضها لحالة إجهاض العام الماضي، موضحًة أنّ تجربتها مع الحمل لم تكتملْ بسبب ظروف التصوير وضغط العمل، وهو ما عرّضها للتعب ثمّ الإجهاض.

وفاجأت هيفاء حسين، جمهورها مؤخرًا، بإعلان خبر حملها مرّة أخرى من زوجها المخرج والممثل الإماراتيّ حبيب غلوم، بعد 18 عامًا من إنجابها نجلها الأوّل من زوجها السّابق، كاشفًة أنّ هذا الحمل جاء باتفاق مع زوجها ولم يكن بمحض الصّدفة، بل كان قرارًا مشتركًا حيث شعرا في الفترة الأخيرة بأنّ الوقت مناسب للإنجاب.

ورفضت هيفاء حسين، في تصريحات صحفية، الكشف عن جنس المولود، وما إذا كان ذكرًا أم أُنثى، موضحًة أنّها أخفته على زوجها، ومبينًة أنّ زوجها ليس فضوليًا ولم يُصر على معرفة جنس المولود، مردفًة: "الموضوع مش فارق معاه خاصًة أن لديه ولدين وبنتين من زواجه السابق".

واستطردت هيفاء، قائلًة إنّها لم تُصرّح لأحد بجنس مولودها سوى لوالدتها وشقيقتها، موضحًة أنّ سبب التأخّر في الحمل كلّ هذه الفترة لأنّ لديها أبناء من زواجها الأوّل، وكذلك زوجها.

ونفت ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعيّ بأنّها تحمل طفلة، قائلًة: "البعض هنأني وتمنى لي أن أُرزق بطفلة وقلت وقتها إن شاء الله تكون بنت، ولكن هذا ليس تصريحًا بأنها أُنثى".

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وعن اختيار اسم المولود قالت: "تشاورت مع زوجي على بعض الأسماء في حال كان ذكرًا أم أنثى، فاخترت (نيلا) وهو اسم بحريني لكن زوجي رفضه حتى لا يطاله السخرية واقترحنا ليلى أو هيا، وفي حال كان ذكرًا اتفقنا على اسم (سيف)".

وأشارت إلى أنّها تواجه مصاعب في الحمل، أوّلها الفارق العمري بين أبنائها فالكبير 18 عامًا، موضحًة أنّها ستتغلّب على هذا لأنّها لم تصل لسنّ الأربعين بعد، وأنّ الأمر ربّما يبدو صعبًا لو كانت تخطّت سنًا معينًا.

وأكّدت أنّ ثاني المصاعب التي تواجهها في الحمل، هو معاناتها من زيادة الوزن، حيث زاد وزنها 15 كيلوغرام عن المعدّل الطبيعيّ، موضحًة أنّها حاولت المحافظة على السّعرات الحرارية والسّكّر، ولكنّها كانت تشعر بالجوع، ناصحُة المرأة الحامل بممارسة الرّياضة تحت إشراف طبيب متخصّص.

يُذكر أنّ هيفاء حسين، ظهرت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل دراميّ بعنوان "عذراء"، وهو من بطولة شجون وأحمد إيراج، وإخراج محمد القفاص.