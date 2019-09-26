شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تخوض تجربة الدراما التلفزيونية لأول مرة مع عابد فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة هبة طوجى تجربة الدراما التلفزيونية فى عمل تلعب بطولته أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.





المسلسل عبارة عن 10 حلقات ستعرض خارج السباق الرمضاني، وسيجمع بين الفنان الكبير عابد فهد وطوجى التى تخصصت فى مجالى الإخراج والتمثيل فى لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستى تمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و "نيويورك فيلم أكاديمى".

يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.