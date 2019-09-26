شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: فخور بتكريم الجونة السينمائى وانتظروا عملا جديدا مع "ديزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد هنيدي في تصريحات صحفية على هامش مهرجان الجونة السينمائي إنه فخور بتكريم مهرجان الجونة خاصة أن الزعيم عادل إمام نال نفس التكريم بالإضافة إلى المخرج داوود عبد السيد.

وأضاف هنيدى أن توقف فيلم "عقلة الإصبع" جاء بسبب انشغاله بالمسرح وأنه سيعود لاستكمال الفيلم مرة أخرى خاصة أنه يحتاج لمجهود كبير نتيجة كم الجرافيكس الموجود بالمهرجان.

أما عن عرض فيلم الفارس والأميرة الكارتون ضمن فعاليات مهرجان الجونة، فقال هنيدي إنه قدمه منذ سنوات طويلة تصل لـ 20 عاما وعندما تحدثوا عنه تخيل أنه فيلم جديد وقال لهم إنه مشغول ليفاجأ بأنه فيلمه الذى قدم فيه الآداء الصوتى.

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أما عن الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أوضح هنيدى أنه فى مرحلة التحضير، مشيرًا إلى أنهم يحضرون للعمل جيدًا قبل البدء فيه وهم منتظرون إشارة المنتج لبدء التصوير.

وكشف عن أنه كان يجهز مشروعا فنيا جديدا مع ديزني ولكنه لم يتفق على جميع التفاصيل.