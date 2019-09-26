شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الغياب.. طلعت زكريا يكشف تفاصيل عودته للسينما مع "الخوزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طلعت زكريا، إنه يواصل حاليا التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "الخوزة"، من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، ويشارك فى بطولته ميرنا وليد وأنعام سالوسة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف الفنان طلعت زكريا لـ"الخليج 365" أنه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل الفيلم، للاستقرار على الأبطال المشاركين وتحديد موعدا نهائيا لبدء التصوير، وأوضح زكريا أن سبب ابتعاده عن السينما منذ سنتين، هو عدم وجود الورق الجيد الذى يحمسه على العودة، وعدم وجود شخصيات مكتوبة بشكل جيد تتناسب معه.

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من ناحية أخرى، شارك طلعت زكريا فيلم "بعد الخميس" فى أبو ظبى، وهو فيلم كوميدى سعودى إماراتى مصرى لبنانى، تم تصويره فى الإمارات بمشاركة نجوم الفن من السعودية والإمارات ولبنان وسوريا والعراق، ومن إخراج السعودى حيدر سمير الناصر.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.