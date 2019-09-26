شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل حفل ختام وتوزيع جوائز منصة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فعاليات منصة الجونة، المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بدأ الحفل بكلمة لـ انتشال التميمى مدير المهرجان، حيث أثنى على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائية على مجهوداتهم طوال أيام المنصة، وشكر كل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي.

وأعقب ذلك كلمة سيزا زايد مديرة منصة الجونة السينمائية، شكرت فيها الحضور وكل فريق العمل، كما شكرت كلا من بشرى، عمرو منسي وانتشال التميمي وأمير رمسيس على دعمهم الدائم.

تمنح الجوائز بعد تقييم الأعمال من قبل لجنة من خبراء السينما، حيث تختار مشروعا في "مرحلة التطوير"، وفيلما في مرحلة ما بعد الإنتاج، على أن يحصل كل منهما على "شهادة منصة الجونة السينمائية" وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، وحصل على هذه الجائزة من المشاريع في مرحلة التطوير فيلم "جني" للمخرج "إيلي داغر" من لبنان، بينما حصل فيلم "نفس" للمخرج "ريمي عيتاني" على نفس الجائزة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

عقب ذلك تم بدء توزيع جوائز الرعاة حيث حصل فيلم "جني" على جائزة قدرها 15 ألف دولار من مؤسسة دروسوس، حيث سلم الجائزة السيد عمر سامح من المؤسسة، للمخرج إيلي داغر.

وفاز فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري بجائزة شكرة "آي برودكشن" بقيمة 10 آلاف دولار، وسلم الجائزة أحمد فهمى، بينما حصل فيلم "ياللا بابا" للمخرجة إنجي عبيد على جائزة وقدرها 15000 دولار من الطاهر ميديا برودكشن، وحصل فيلم "في الجون" لتامر عشري على جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار.

وسلم "محمود البط" جائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب ART وقيمتها 10 آلاف دولار لفيلم "بنات عبدالرحمن" وتسلم الجائزة مخرج الفيلم الأردني "زيد أبو حمدان".

وحصل فيلم "نافورة الباخشي سراي" للمخرج محمد طاهر على جائزة شركة سينرجي فيلم بقيمة 10 آلاف دولار.

وحصل فيلم "كابتن الزعتري" للمخرج علي العربي على جائزة نيو سينشري برودكشنز بقيمة 10 آلاف دولار.

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وفاز فيلم "رأس مقطوعة" للمخرج التونسي لطفي عاشور بجائزة قدرها 10 آلاف دولار والمقدمة من شركة "لاجوني فيلم برودكشنز" ، وفاز فيلم "بنات عبدالرحمن" بجائزة مقدمة من روتانا بقيمة 10 آلاف دولار. وفاز فيلم "في الجون" بجائزة اخرى بقيمة 5 آلاف دولار مقدمة من "ورق بدعم من شركة ماجيك بينز. كما فاز فيلم"ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فرخوني بجائزة من شبكة قنوات OSN بقيمة 50 ألف دولار.

وفاز فيلم "نافورة الباخشي سراي" بجائزة قدرها 15 ألف دولار مقدمة من منتدى "فيلم اندبندنت". وفاز فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري بالجائزة المقدمة من فيلم اندبندنت والسفارة الأمريكية، بثيمة 15 ألف دولار دولار لمشاركة كاتب سيناريو في إقامة فنية (٧ أيام في لوس انجلوس).

وفاز فيلم "السبعينيات المظلمة" للمخرج المغربي علي الصافي، بجائزة مقدمة من "ذا سيل بوست برودكشنز" لخدمات المونتاج وقيمتها 10 آلاف دولار.

وحصل فيلم "كابتن الزعتري" على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من "ذا سيل كرييتيف ميديا سولوشننز". وحصل فيلم "في الجون على دعم عيني غير محدود لخدمات مواقع التصوير من "داخلي وسط البلد". وحصل فيلم "البحث عن سعدة" للمخرج الفلسطيني "عرين عمري" على جائزة قدرها 5 آلاف مقدمة من آرت سيتي فور سينما أند تي في برودكشن.

وأخيرًا، أعلنت مبادرة التعبير السينمائي العالمي "إيفتا" عن مشاركة كلا من فيلم "موسم" وفيلم "كابتن الزعتري" لحضور ورشة عمل او مختبر ابداعي في مهرجان شريك للمبادرة.

وكان من أبرز الحضور كل من الفنانة صبا مبارك، والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، والمخرج خيري بشارة، والمنتجة دينا امام، والمخرج السورطلال دركي، والاستاذ انتشال التميمي مدير المهرجان.

كما حضر أيضًا ميرفت أبو عوف، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة سارة عبد الحميد، والمخرج امير رمسيس المدير الفني للمهرجان

وتعد مسابقة "سبرينج بورد" وهي الجانب الاحترافي لمنصة الجونة السينمائية. حيث تتيح للمخرجين والمنتجين العرب فرصة للحصول على الدعم الفني او المالي لمشاريعهم السينمائية سواء كانت في "مرحلة التطوير" أو "مراحل ما بعد الإنتاج".