مينا مسعود: "بتكلم مصري في البيت.. ووالدتي عيطت لما جالي دور علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان مينا مسعود، إنه علم بمشاركته في فيلم "علاء الدين" وهو متواجد في كندا خلال تصوير فيلم سينمائي، مضيفا: "قالولي هتبتدي تشتغل على الفيلم، بس ماتقولش لحد لمدة 3 أيام".

وأضاف مسعود، في لقائه ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي على "سي بي سي": "لما رحت البيت، صحيت أبويا وأمي وكانت وقتها الساعة 3 الصبح، وهما نايمين، عشان أقولهم الخبر، طاروا من الفرحة، والنوم راح من عينيهم، وماما فضلت تعيط من الفرحة، وماكنتش مصدقة".

وأضاف: "أنا اتولدت عام 1971، وبتكلم في البيت عربي ولهجة مصرية، ومش بتكلم أجنبي غير بره البيت في المدرسة وشغلي".

يذكر أن الفنان مينا مسعود، هو كندي من أصول مصرية، وقدم بطولة فيلم "علاء الدين" مع الفنان ويل سميث، وحقق أكثر من مليار دولار، ويشارك حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.