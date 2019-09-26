أول صورة من كواليس "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الفنان كريم عبدالعزيز بالفنانة دينا الشربيني، من كواليس تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".
وتجسد دينا في الفيلم دور زوجة كريم عبدالعزيز، وهذا هو العمل الأول الذي يجمعهما، وسيقوم الفنان ماجد الكدواني بدور شقيقها.
"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض "لؤي عبدالله ووائل عبدالله".
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