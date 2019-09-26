محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رد الفنان أحمد سعد على بعض الانتقادات التي وجُهت له بسبب "موديلز" كليب "يا مدلع"، الذي طرحه مؤخرًا، واقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة.
وقال سعد إن "الموديلز" الخاصة بالفيديو كليب من اختيار مخرج الكليب الأجنبي، والذي أصر عليهن، نظرًا لرؤيته الفنية.
وأضاف "سعد"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "في النمسا الناس متحررة أوي، وأنا تدخلت في موضوع ملابسهم على قد ما أقدر، ولكن المخرج كان له رؤيته، دي طريقة عيشتهم ولبسهم".
وتابع: "عشان أكون صريح، الناس انتقدت ظهورهم معايا لأنهم ربطوا الفيديو كليب بذهابي لأداء فريضة الحج، لذا فأنا أقول لهم أن علاقتي بربنا خاصة جدًا وأقدسها جدًا، وربنا يهديني وإن شاء الله أقدم ما يناسب الناس ويناسب شخصيتي وعلاقتي وحبي لربنا، وأنا طلعت الحج بعد الكليب".
أغنية "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| أحمد سعد عن "موديلز" كليب "يا مدلع": "تدخلت لتحسين ملابسهم وربنا يهديني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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