طرح "عامل ضجة" لهشام عباس عبر إحدى شركات الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرحت إحدى شركات الاتصالات، لعملائها ألبوم الفنان هشام عباس، الذي يحمل اسم"عامل ضجة"، قبل طرحه رسميًا بالأسواق. الألبوم يشهد عودة هشام عباس، لطرح الألبومات الغنائية، بعد غياب 10 سنوات. ويتعاون هشام عباس في ألبوم "عامل ضجة" مع الشعراء: "أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحسن عطية وشادي نور ومحمد جمعة وأسامة محرز وكيرو راجي". Advertisements كما يتعاون مع الملحنين: "محمد يحيى وتامرعلي وعزيز الشافعي ومحمد النادي ومدين وبلال سرور وأحمد زعيم ومعتز أمين". ويتعاون مع الموزعين: "توما وكريم عبد الوهاب ووسام عبد المنعم وهاني ربيع وسيرجيو". يذكر أن، شركة مزيكا، طرحت في أغسطس الماضي أول أغنيات الألبوم بعنوان "شاري بالغالي" وهي من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

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