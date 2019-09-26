محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إن إدارة المهرجان حققت نجاحا كبيرا، في ظل انتظار الجمهور والحضور لشيء ضخم.
وأضاف زادة، خلال لقائه على قناة"On E"، عن جهات التمويل الداعمة: "المهرجان يدعمه المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، بالإضافة إلى عدد من الرعاة".
يذكر أن، حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، يقام غدًا الجمعة، بحضور العديد من نجوم الفن .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رئيس القطاع المالي للجونة السينمائي يوضح الجهات الممولة للمهرجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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