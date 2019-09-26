المدير التنفيذي لمهرجان الجونة يكشف سبب التعاون مع "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إن التنظيم هذا العام، في الدورة الثالثة، بشهادة الجميع كان رائع جدًا، مضيفا: "الحمد لله الناس مبسوطة، وحاسة إن هذه الدورة متسلط الضوء على المهرجان بفعالياته وليس فقط على الريد كاربت".

وتابع منسي، في لقائه عبر قناة" On E" بفعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة: "ما حدث في هذه الدورة من تطورات وإشادات من الجميع، كنا نسعى لتوصيله من أول دورة، وتم عمل معرض للراحل إحسان عبد القدوس ولاقى تفاعلا كبيرا من داخل مصر وخارجها بالوطن العربي، والاتفاقات التي أبرمها المهرجان ومنها اليونسيف، وهو لم يكن أمرًا سهلا، لأنهم لازم يبقوا عارفين الحاجة دي ليها استمرارية ولا لا".

وأوضح: "المهرجان ألقى الضوء على قضايا مهمة مثل اللاجئين، وقضايا الطفل، وعملنا شراكات مع فيسبوك، حتى يغطى المهرجان عالميًا، ونحن حريصين الحمد لله إننا عام بعد الآخر نتطور في نوعية الشراكات اللي بنعملها بالمهرجان، وهناك ما لا يقل عن 150 عامل يعمل في المهرجان، وإحنا دايمًا بندور على الجديد الذي يقدم بالمهرجانات العالمية، ليتماشى مع الجونة".