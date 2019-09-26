بعد غيابها عن "إيمي".. كايلي جينر في المستشفى وستغيب عن فعاليات أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 10:38 مساءً - بعد أن أثار غيابها عن حفل توزيع جوائز "إيمي" العالمية في نيويورك إلى جانب شقيقتيها كيم كارداشيان وكيندال جينر التساؤلات،ولم يصدق البعض تسريبات وقوعها في أزمة صحية منعها من الحضور،تأكد صحة مرضها بإعلان دخولها المستشفى إثر إصابتها بمرض لم يتم الكشف من قبل أحد من عائلتها على طبيعته.



وتكتمت إدارة المستشفى على تفاصيل مرض كايلي جينر، ولم ينجح أي أحد من مندوبي الاعلام عن معلومة مفيدة حول هذا الأمر.



لن تحضر أسبوع الموضة في باريس



وقالت نجمة التواصل الاجتماعي والتوب موديل صاحبة ماركات تجميل باسمها كايلي جينر "22 عاما" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء : إنها مريضة حقاً،ولن تستطيع السفر إلى باريس للمشاركة في أسبوع الموضة في باريس،وترويج منتجاتها الخاصة من مستحضرات التجميل الشهيرة.



وأضافت: أنا في المستشفى لكنني بخير. ولم تقدم كايلي أي معلومة عن سبب دخولها المستشفى.



وكانت ستعلن كايلي جينر عن إطلاقها خط جديد لمستحضرات تجميل من خلال شراكة استراتيجية مع إحدى الماركات التجميلية المعروفة.

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لماذا لم تقف كايلي جينر مع شقيقتيها كيندال وكيم كارداشيان على مسرح "إيمي"؟