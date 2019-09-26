"بالصدفة"..المرأة كارول سماحة تغلب الرجل وتدعم التوحّد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 10:38 مساءً - نعيش في خطر دائم بين البشر الوحوش..الناس الطيبون لم يخلقوا لنا، ونحن ليس هناك من يساعدنا..تعرضت للاغتصاب علي يد زوجي..

كان هذا بعض ما قدمه الفيلم اللبناني "بالصدفة" للمخرج باسم كريستو، الذي تمّ عرضه الأول للصحافة يوم الثلاثاء في سينما سيتي في بيروت، على أن يصبح متاحًا في الصالات اللبنانية كافة بدءًا من اليوم ،وبعدها في مختلف صالات السينما العربية.

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بديع أبو شقرا وكارول سماحة في تعاون ثان



دخل كريستو من خلال عمله إلى حي فقير تسوده المشاكل، ومكانة المرأة فيه مهدورة، إذ تُضرب وتُغتصب علي يد زوجها. وقد تناول الفيلم قصصها بأسلوب واقعي جدًّا وساخر أحيانًا، فقد استطاع المخرج أن يبسّط حياتنا التي نراها معقدة جدًّا، من خلال ما يحصل في هذا الحي الفقير، الذي يختزل الكثير من أنماط الحياة، والذي تختلف فيه المعيشة عن باقي الأحياء الموجودة في البلد نفسه، والفارق ربما يكون بضع كيلومترات.

خلال افتتاح فيلم بالصدفة في بيروت



"بالصدفة" يُدخل كارول سماحة إلى باب السينما، لتقف أمام عدسة كريستو في أولى تجاربهما السينمائية، مع الممثل بديع أبو شقرا الذي سبق واجتمعت معه في أحد المسلسلات التلفزيونية، وباميلا الكيك بدورٍ خاص، وبالاشتراك مع الممثل منير معاصري، ومجموعة من الممثلين المخضرمين والوجوه الجديدة.

كارول نجمة غناء وتمثيل حدودها "حدود السما" كما تقول في أغنيتها، وهي تعمل على النهوض بحضور المرأة من خلال أغنياتها التي قدمتها، وانتصرت من خلالها على الرجل من "خليك بحالك"، و"انتصرت عليك"، وصولًا إلى أغنية "أنا المطلقة"، التي شكلت دعوة صارخة وقفت فيها كارول ضد كل من ينظر إلى المرأة المطلقة بصورة المرأة المكسورة، والتي ينبذها المجتمع.



قصة فيلم "بالصدفة"



يروي "بالصدفة" قصّة ريشار (بديع أبو شقرا) الذي يتعرّض لعمليّة نهبٍ لحقيبة كومبيوتر تحتوي على أسرارٍ كثيرة مكدّسة في هارد ديسك، كونه يعمل في مجال الحماية والمراقبة. أثناء ملاحقته للسارق المراهق، يصل ريشار إلى حيّ فقير يضطر للمكوث فيه بغية استرجاع الحقيبة بنفسه، إذ إنه من المستحيل إبلاغ الشرطة لحساسية محتوياتها، وإذا به يلتقي بالصدفة بسكان هذا الحي، فيتعرّف إلى شخصياته المختلفة وظروف حياتهم القاسية، مكتشِفًا عالمًا جديدًا لم يكن يدري بوجوده أصلًا، فيرى تفاصيله ولكن هذه المرة بالعين المجردة وليس عبر كاميراته التي اعتاد أن يختبئ وراءها .

خلال افتتاح فيلم بالصدفة في بيروت



يجد ريشار نفسه منجذبًا بشكلٍ غريبٍ تجاه "فرح"، السيدة التي اقتحم دارها عنوةً (كارول سماحة)، باحثًا عن السارق الذي رآه يدخل بيتها؛ امرأة عادية واستثنائية بالوقت نفسه، تناضل للعيش بكرامة في مجتمعٍ قاسٍ و غير عادل .

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كارول الفنانة الشاملة والحاضرة



حضور المرأة في السينما، ليس مجرد جمال للوجه والجسد، بل هي قدرتها على عكس الواقع في مجالاته المختلفة، وكارول التي جسدت حياة الشحرورة صباح، واتقنت الدور على أكمل وجه، وقدمت العديد من المسرحيات مع الرحابنة، من "زنوبيا"، و"ملوك الطوائف"، تعرف كيف تناقش قضايا مجتمعها من خلال تميزها وتفرد شخصيتها في مجتمع ضيّق الخناق كثيرًا على المرأة.

خلال افتتاح فيلم "بالصدفة" في بيروت



ما الذي غيّر حياة كارول في الفيلم صدفةً وحوّلها من امرأة فقدت أمل الحب، إلى أخرى عاشقة ومحبة للحياة؟ وما الذي فعلته لمرضى التوحد، وكيف وقفت مع هذه القضية الإنسانية؟ كل هذه الإجابات تكتشفونها من خلال مشاهدة فيلم "بالصدفة"، الذي أنتجته شركة "Day Two Pictures" وكتبته كلوديا مرشليان وأخرجه باسم كريستو .

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باميلا الكيك تتقن دورها بامتياز



يُذكر أنّ باميلا الكيك أتقنت دور المتوحّدة بإتقان، ونادرًا ما يتم تسليط الضوء على هذه القضية في السينما العربية. كما شارك أيضًا بالتمثيل، كلّ من سامي حمدان، وكريتا عون، ونتالي فريحة، وسليمة طعمة، ولمى لاوند، وسناء نصر، وسامي كوجان، ودوري مكرزل، وجيهان الخماس، ووليم الرموز، وجوزيف عاد ومنال فرح. أما الموسيقى التصويرية فهي من توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل .

باميلا الكيك



وكانت شركة Day Two Pictures قد أطلقت الأغنية الخاصة للفيلم بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من كلمات وألحان الفنان مروان خوري.

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