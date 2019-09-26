اجتازت النجمة شذي بأغنية "المرأة المستقلة"، الحاجز 250 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الشهير اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور وألحان Advertisements اورتيجا وتوزيع أوكا. اورتيجا وتوزيع أوكا. يذكر أن آخر أعمال شذى أغنية بعنوان "أنا لوحدي" تم طرحها في عام 2016 من إنتاج شركة مزيكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "المرأة المستقلة" لشذي تتخطي 250 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.