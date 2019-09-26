حصول الفنان التشكيلى حازم محمد على شهادة تقدير

حصل الفنان التشكيلى حازم محمد عبدالعزيز على شهادة تقدير من القائمين على جاليرى لمسات والمنظمين للمرسم العالمى ضمن فعاليات المعرض الدولى سمبوزيم "لم الشمل"، وقد شارك الفنان بلوحتين فيه الأولى باسم المشاعر الجليدية والثانية باسم الواقعية، وقد اختتم المعرض فعالياته وشارك فيه مصريون وأجانب وعرب. للمرسم العالمى ضمن فعاليات المعرض الدولى سمبوزيم "لم الشمل"، وقد شارك الفنان بلوحتين فيه الأولى باسم المشاعر الجليدية والثانية باسم الواقعية، وقد اختتم المعرض فعالياته وشارك فيه مصريون وأجانب وعرب.

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