"بالفيديو.. شاهيناز": لا للفوضى ونعم للاستقرار والعمل

عبرت الفنانة شاهيناز، عن حبها لمصر، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديواهت الانستجرام. وعلقت شاهيناز في مقطع فيديو لها قائلة: "أنا مصرية بحب مصر بحب بلدي أوي عشان كده هقول لا للفوضى وهقول نعم للحب وللاستقرار والعمل أنا قلبا وقالبا مع الرئيس السيسي والجيش المصري ومع الشرطة المصرية كلنا معاكو بأرواحنا وقلوبنا ومصر هتفضل أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا". نعم للحب وللاستقرار والعمل أنا قلبا وقالبا مع الرئيس السيسي والجيش المصري ومع الشرطة المصرية كلنا معاكو بأرواحنا وقلوبنا ومصر هتفضل أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا". ويشار ان آخر أعمال شاهيناز أغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان "ولا زيك في الدنيا يا أمي"، من كلمات حسني حجاج وألحان وتوزيع موسيقي آدم حسين.

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