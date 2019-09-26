شاهد..بوسي شلبي برفقة دينا الشربيني وتعلق"مع برج الحوت"

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة برفقه النجمة دينا الشربيني خلال حفل النجم عمرو دياب بالجونة وذلك عبر حسابها بموقع العالمي الانستجرام. الانستجرام. وعلقت "شلبي" علي الصورة قائلة:" حبيبتي برج الحوت دينا الشربيني:". ويشار إلى أن الهضبة عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بأحد الفنادق بمدينة الجونة بالغردقة. دياب يحيي حفلا غنائيا بأحد الفنادق بمدينة الجونة بالغردقة.

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