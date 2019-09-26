روج النجم الكبير جورج وسوف، لحفله الغنائي بطابا وذلك من خلال حسابه علي موقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وعلق "وسوف" علي صورة الدعاية للحفل قائلا":حفل طابا 15 نوفمبر:'.
ويشار إلى أن جورج وسوف طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "سكت الكلام" منكلمات عاطف يونس وألحان شاطر الموجي وتوزيع موسيقي طوني سابا وإخراج أحمد المنجد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل جورج وسوف في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.