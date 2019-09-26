تعرف على موعد حفل جورج وسوف في مصر

روج النجم الكبير جورج وسوف، لحفله الغنائي بطابا وذلك من خلال حسابه علي موقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلق "وسوف" علي صورة الدعاية للحفل قائلا": حفل طابا 15 نوفمبر:'. حفل طابا 15 نوفمبر:'. Advertisements ويشار إلى أن جورج وسوف طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "سكت الكلام" من كلمات عاطف يونس وألحان شاطر الموجي وتوزيع موسيقي طوني سابا وإخراج أحمد المنجد. كلمات عاطف يونس وألحان شاطر الموجي وتوزيع موسيقي طوني سابا وإخراج أحمد المنجد.

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