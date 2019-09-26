أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة برفقة زوجها المطرب حسام حبيب والإعلامي ربيع هنيدي والتي ظهرت من خلالها علامات الحمل. حبيب والإعلامي ربيع هنيدي والتي ظهرت من خلالها علامات الحمل. وجاءت التعليقات الجمهور كالآتي:"مبروك شيرين حامل، أكيد أنها حامل، طلعت حامل;". Advertisements جدير بالذكر أنه تم عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في العام الماضي 2018.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تثير الجدل حول حملها .. والجمهور "طلعت حامل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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