موجز "الفن"-الموت يغيّب مخرجاً مصرياً وسوزان نجم الدين توضح حقيقة إرتباطهاليدي غاغا ومارلين مونرو...

ميرنا وليد - بيروت - الموت يغيّب مخرجاً مصرياً وسوزان نجم الدين توضح حقيقة إرتباطها موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قريباً.. ورد الخال تدخل الدراما السعودية وتعاون جديد مع زوجها باسم رزق في "عشيق أمي" https://www.elfann.com/news/show/1252847 وفاة المخرج المصري حسين عمارة https://www.elfann.com/news/show/1252859 خاص "الفن"- سوزان نجم الدين توضح حقيقة إرتباطها https://www.elfann.com/news/show/1252820 نداء شرارة تشوّق الجمهور لكتابها الشعري الأول- بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1252815 بالفيديو- خالد الصاوي يفقد الأمل ويغني لكلبه "فيكي" https://www.elfann.com/news/show/1252850 ممثلة عالمية تتعرّض للسخرية بسبب نحافتها الزائدة.. بالصور https://www.elfann.com/news/show/1252816 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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