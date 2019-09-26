ليدي غاغا ومارلين مونرو وجيجي حديد وغيرهم إستغنوا عن أسمائهم الحقيقية.. فما هي؟

ميرنا وليد - بيروت - يستخدم النجوم أسماء فنية يعرفون بها طوال حياتهم حتى أنهم يستخدمونها في حياتهم الخاصة، لكن على أي اساس يُغيّرون أسماءهم وكيف يختارون الأسماء الجديدة؟ ​مارلين مونرو​، ​أليشيا كيز​، ​براد بيت​ وغيرهم اعتمدوا اسماء غير اسمائهم الحقيقية فما هي الاسباب؟

مارلين مونرو اسمها الحقيقي : نورما جين مورتنسون

هي اليوم معروفة على أنها مارلين مونرو التي حققت نجومية كبيرة قبل أن تموت، إلا أنها نشأت باسم نورما جين لكن كيف غيرت اسمها؟

حسب مصادر مجلة "تايم" ، طلب منها المنتجون التخلي عن اسم عائلتها الاصلي بسبب صعوبة لفظه واقترحوا عليها أن تكون عائلتها "مونرو"، وهو اسم مشتق من اسم عائلة والدتها، أما بالنسبة لاسم "مارلين" فقد اختاره المنتج التنفيذي لها لأنها كانت تذكره بنجمة برودواي مارلين ميلر.

أليشيا كيز واسمها الحقيقي: أليشيا اوجيلو كوك

تقول المغنية المعروفة بـ أليشيا كيز ، إنها أرادت تغيير اسم عائلتها ليكون مناسباً أكثر للمسرح، وكانت تفكر في "أليسيا وايلد" ولكن والدتها قالت إنها اعتبرت أنه يوحي لها باسم راقصة تعرٍ، عندها فكرت باسم موسيقي أكثر واستعملت اسم كيز الذي يدل على مفاتيح البيانو.

ذا ويكند واسمه الحقيقي : آبل ماكونين تيسفاي

لا يمكن القول إن اسمه الأساسي " ذا ويكند "، بل يعتبر آبل أنه اشتُهر باسمه الفني هذا، إذاً الاسم الأول لـ Weeknd ليس "The" ، واسمه الأخير ليس "Weeknd" وإنما ولد الفنان باسم Abel Makkonen Tesfaye.

وحول اختياره هذا الاسم قال: "لقد كرهت اسمي في ذلك الوقت لذلك قررت أن أغيره واستعين باسم الفرقة".

​ميغان ماركل​ اسمها الأساسي راشيل

من المعروف أن الاسم الأساسي للدوقة ميغان ماركل هو راشيل، إلا أنها اختارت منذ مراهقتها أن تستعين باسمها الوسطي ميغان، حين دخلت عالم الشهرة.

براد بيت واسمه الحقيقي ويليام برادلي بيت

تشير التقارير إلى أن الممثل الشهير براد بيت يقدم نفسه باسمه وليام ، عندما يمازح النساء. في الحقيقة قبل أن يدخل عالم الأضواء أراد اسماً صغيراً سهلاً للحفظ، فلخّص اسمه الاوسط برادلي ليصبح براد واعتمده مع اسم عائلته.

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​جيجي حديد​ واسمها جيلينا نورا حديد

قالت جيجي في مقابلة أجريت معها عام 2015: "كانت أمي تسمى بجيجي عندما كانت طفلة من قبل والدتها، ثم في المدرسة الابتدائية أصبح اسمها مربكاً بالنسبة لها، فكانت هناك فتاة في صفها اسمها ايلينا وكانت المعلمة تخطئ في الاسماء لذلك سألت والدة جيجي عن اسم يمكن ان يكون كنية لها في الصف، فقالت الوالدة إنها تسميها جيجي في بعض الاحيان وهكذا عُرفت بهذا الاسم.

​ليدي غاغا​ واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجيلينا جيرمانوتا

قبل أن تصبح نجمة البوب الدولية، استوحت ليدي غاغا اسمها الفني من أغنية فرقة Queen عام 1984 Radio Ga Ga، واعتمدته بهدف حصولها عل ادوار مسرحية.

​مايلي سايرس​ واسمها الحقيقي داستيني هوب سايرس

على الرغم من أن أهلها اختاروا اسمها، إلا أنهم نفسهم قرروا إعطاءها لقب مايلي منذ طفولتها. وحسب المصادر فإن مايلي كانت دوماً تبتسم في طفولتها فكانوا يسمونها smiley، وتتطور الاسم ليصبح مايلي، وبعدها في عام 2008 قررت اعتماد هذا الاسم بشكل رسمي في مهنتها.

​ريز ويذرسبون​ واسمها الحيقيقي لورا جين ريز ويذرسبون

اعتمدت لورا في بداية مسيرتها اسم والدتها ريز كاسم اساسي لها وعرفت به في هوليوود، وهذا ما يدل على تعلقها بوالدتها بشكل كبير، وحافظت على كنيتها نفسها.

دريك واسمه الحقيقي اوبري دريك غراهام

في أوائل سنوات مسيرته، عُرف دريك الذي كان في ذلك الوقت ممثلا في المسلسل التلفزيوني الدرامي The Next Generation ، باسم أوبري غراهام. في عام 2006، عندما بدأ ممارسة مهنة الراب غيّر اسمه ليصبح دريك متماشياً مع المجال اكثر.

​برونو مارس​ واسمه الحقيقي بيتر جين هيرنانديز

في مقابلة مع GQ عام 2013 ، أوضح الفنان انه كان يلقّب ببرونو منذ صغره، لانه حين كان طفلاً كان يشبه المصارع الشهير برونو سامارتينو. اما بالنسبة لتغييره اسم عائلته قال برونو إنه عندما بدأ في هذا المجال كان اسم عائلته يوحي للمنتجين أنه يريد تقديم أغنيات لاتينية ، فاضطر أن يغير اسم العائلة لـ مارس.