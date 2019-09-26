درة: لست ناجحة في هذا المجال.. وهكذا أقنعت والدي بقبول دخولي التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة ​درة التونسية​ في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي إنطلقت فعالياته يوم 19وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي، كعضو لحنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة، وهي تجربة ليست جديدة على درة، فقد شاركت في العديد من المهرجانات كعضو لجنة تحكيم، وكانت سعيدة جداً بدعوتها الى مهرجان الجونة. كما تحضّر درة نفسها حالياً كي تعود سريعاً بعد انتهاء المهرجان لتستكمل مسلسلها الجديد " ​بلا دليل​"، الذي تمنت أن ينال إعجاب الجمهور وتوقعت أنه سيكون من أعمالها الدرامية المهمة، فهي متحمسة له كثيراً.

درة في حوارها مع "الفن" كشفت لنا عن كواليس عملها كعضو لجنة تحكيم، وأيضاً تفاصيل شخصيتها في "بلا دليل"، وأسباب حبها للموضة وكيف ترد على الشائعات.

حدثينا عن مشاركتك كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة؟

شعرت بالسعادة حين دعوني وقالوا لي إني سأكون متواجدة بمهرجان الجونة كعضو لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فأنا أحب هذه المهنة وأحب أن أتابع الأحداث السينمائية وأتعلم منها، وشاهدت الأفلام كلها وتشاورت مع لجنة التحكيم في الاختيارات.

كيف يتم تقييم الفيلم؟

القصة والفكرة والمقدمة، وهناك عناصر كثيرة تدخل في حيز التقييم وهل قدم الفيلم شيئاً جديداً أم لا، وكما أخبرتك أتناقش أنا وباقي أعضاء لجنة التحكيم في الاعمال بشكل مستمر ونقول آراءنا لنتفق على هدف واحد في النهاية.

هل تحبين التفاعل مع جمهورك على مواقع التواصل الإجتماعي؟

احب المتابعين الخاصين بي وأشعر أنهم قريبين مني جداً، لأن هناك منهم من يتابع كل تفاصيلي، وأحب أن أحكي لجمهوري على بعض التفاصيل الخاصة بي وأشاركهم صوراً تعبر عني، وعن شخصيتي، وأقابل الأشخاص غير الجيدين بالبلوك.

أنتِ في الأصل محامية فكيف كان هذا التحول الكبير للفن؟

والدي كان محامياً كبيراً ولكني كنت أحب التمثيل، وفي البداية كان معارضاً للفكرة، ولكنني كنت أبحث عن أدوار صغيرة أجسدها وأقنعه بها وتفوقت فيها، وبدأت أحب المسرح وأجسد أدواراً، وحينما رأى والدي النجاحات الكبيرة التي حققتها بدأ يقتنع بي وبموهبتي.

يقولون إنك افضل فنانة ترتدين الفستانين على السجادة الحمراء.. والجميع يشيد بذوقك.. فكيف ترين هذا؟

أنا أحب الموضة وأحب أن أكون على قدر الامكان متواجدة ومتابعة جيدة، لأحدث الصيحات العالمية، كما أحب أن أنتقي لبسي بعناية فائقة، ولكن لست سيدة أعمال ناجحة ، لأن هناك من كان يقول لي "لماذا لا تؤسسين ماركة خاصة بك؟".

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ماذا عن أحدث أعمالك الدرامية "بلا دليل"؟

"بلا دليل" مسلسل مهم جداً بالنسبة لي، ومن المفترض أن أعود من الجونة إلى التصوير فوراً، لأننا نحاول أن ننتهي منه خلال هذه الايام لكي يعرض للجمهور قريباً، وأتمنى أن ينال إعجاب كل الجمهور، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، ويشاركني في بطولته كل من خالد سليم و​حازم سمير​ و​نيكولا معوض​ وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هاشم وشيرين عرفة، وهو من تأليف ​إنجي علاء​ وإخراج ​منال الصيفي​.

ماذا عن الشخصية التي تجسدينها؟

أجسد شخصية حبيبة وهي فتاة تحمل الكثير من الالغاز، وهناك الكثير من العلاقات المتشابكة بالشخصية سينبهر بها الجمهور ولا يمكن أن أكشف أكثر عن الشخصية، حتى لا أحرق العمل ولكن أقول لجمهوري إنهم سيسعدون بها كثيراً.

كيف تواجهين مروجي الشائعات؟

أنا لا أرد على الشائعات ولكن أحاول بقدر الإمكان تفادي الصدامات، وهناك أشياء تكون قوية فيجب أن أخرج وأرد عليها بشكل رسمي، كي لا تنتشر اكثر.

ما العمل الذي يمكننا أن نقول إنه جعل درة في الصف الاول من النجوم؟

هي خطوات كثيرة صنعت ذلك، وبنيتها على مدار الكثير من السنين، ولي علامات بارزة في مشواري منها "الشارع اللي ورانا" واكثر من عمل، واتوقع ان يكون "بلا دليل" واحداً من الاعمال المهمة في مشواري الفني.

هل نصحك احد من الفنانين بأمر لا تنسينه؟

الممثل نور الشريف كان دائماً يحدثني عن أهمية الالتزام في العمل، وليس هو وحده هناك الكثير من الفنانين الذين تعلمت منهم اشياء كثيرة.