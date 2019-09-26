ممثلة تركية تعترف بمواعدتها رجل متزوج وليست مُحرجة

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كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - اثارت النجمة التركية بيلور كالكافان جدلا كبيرا بين الجمهور بعد اعترافها بأنها واعدت رجلا متزوجا.
ووجّه لها أحد الصحفيين الأتراك سؤالا وهو: “هل سبق أن واعدتي رجل متزوج ؟” لترد قائلة: “نعم ، ولست محرجة من ذلك. هو من عليه أن يشعر بالخجل.. لست أنا من لديه زوجة ولا انا من خنت زوجتي. أنا لم أعطي وعد لأي أحد”.
الجدير ذكره ان بيلور هي ممثلة تركية تحظى بشعبية كبيرة، بدأت مسيرتها بالظهور في الإعلانات التجارية، وقدمت برنامج يناقش الحياة الجنسية، كما انه في رصيدها العديد من المسلسلات ابرزها “سنوات الضياع”.
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