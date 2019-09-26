أوّل تعليق لـ نيكول سابا على إشادة باريس هيلتون بإطلالتها

متابعة بتجـــــــــــرد: أبدت النجمة اللبنانية نيكول سابا سعادتها إزاء إشادة الفنانة العالمية باريس هيلتون بإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وقالت سابا، في أوّل تصريح لها على الموضوع، أنها علمت بتعليق هيلتون على إطلالتها من إحدى معجباتها، مضيفة: “ظننت أنه حساب وهمي لا يمت لهيلتون بصلة، ولكن وجدته موثقاً بالعلامة الزرقاء التي تعني امتلاكها له”.

وتابعت: “طريقة ملابسي تميل إلي الطابع الأوروبي بشكل عام، وإطلالتي في الافتتاح كانت أقرب للطابع الغربي، ومن هنا ربما لفتت الإطلالة انتباهها التي أسعدتني بكل تأكيد”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر أن يختتم فعالياته يوم 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.