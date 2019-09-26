عمرو يوسف يكشف موقفه من “هيبتا 2”

متابعة بتجـــــــــــرد: قال الفنان عمرو يوسف، إنه لا يملك معلومة عن الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه قبل 3 أعوام.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية له، أنه علم بأمر الجزء الثاني من صفحات الجرائد، متابعاً: “أعتقد أنه سُيقدم بشكل جديد ومختلف، ولن يكون بنفس أبطال الجزء الأول، إلا أن الشركة المنتجة مُتكتمة علي أخباره تماماً، وعن نفسي لا أملك أي معلومة بشأنه حتى الآن”.

وأوضح يوسف أن دوره في هذا الفيلم من الأدوار المُحببة إليه، لاسيما أنه غلب عليه الطابع النفسي، إضافة إلى اختلاف تجربة الفيلم ككل، ما جعلها تُحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضها.

وشارك في بطولة “هيبتا” كل من ماجد الكدواني ونيللي كريم وشيرين رضا ودينا الشربيني وأحمد داود وياسمين رئيس وأحمد مالك وجميلة عوض، تأليف وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.