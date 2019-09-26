هند صبري: أرفض تصنيف “نورا تحلم”

متابعة بتجــــــــــرد: رفضت الفنانة التونسية هند صبري إدراج فيلمها الجديد “نورا تحلم”، تحت بند أفلام المهرجانات، بعد مشاركته في مهرجاني “تورونتو” السينمائي الدولي، و”الجونة”.

وقالت صبري، في تصريحات صحفية لها، أنها لا تحب مثل هذه المسميات، سواء أفلام مهرجانات أو تجارية، مضيفةً أنها تعتبر فيلمها الجديد من نوعية الأفلام الخاصة المبنية على معايير فنية.

وتابعت: “هذه النوعية من الأفلام شائعة أكثر في السينما التونسية، لعدم اعتمادها علي الإيرادات بقدر الاعتماد على المقاييس الفنية. والحقيقة أن تحضيري لهذا الفيلم مختلف تماماً عن أعمالي السابقة، خصوصاً أن الأبعاد النفسية تطغى علي الشخصية، فتعاملت معها باعتبارها صناعة يدوية، وأنا سعيدة بردود الفعل التي حققها الفيلم في المهرجانات السينمائية”.

يشارك في بطولة “نورا تحلم”، لطفي العبدلي وحكيم بو مسعودي، وإيمان الشريف وجمال ساسي، وهو من تأليف وإخراج هند بو جمعة.