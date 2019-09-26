رئيس “الجونة” يرد على منتقدي تكريم محمد هنيدي

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متابعة بتجـــــــــرد: أبدى انتشال التميمي، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، اندهاشه من الانتقادات التي طالت إدارة المهرجان، بسبب منحها الفنان محمد هنيدي، جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الثالثة، المقرر أن تُختتم فعالياتها، غداً الجمعة 27 سبتمبر.
وقال التميمي، أن هنيدي يستحق التكريم عن جدارة، لأنه أنقذ السينما المصرية في حقبة التسعينات، معتبراً تكريمه بمثابة تحية واجبة إلي السينما الكوميدية.
وأضاف: “نحن لم نمنحه جائزة عن سنوات عمره، لكنها إنجازٌ إبداعي قد يحصل عليه أي فنان، وحين تم تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري، اعتبر الأمر تحيةً للسينما التسجيلية، لذا أرى أن انتقادات تكريم هنيدي ليست في محلها على الإطلاق”.
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