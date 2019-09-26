متابعة بتجـــــــــــرد: سحرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد رواد الإنترنت بعفويتها بعد نشرها فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب الممثل العالمي ويل سميث. فخلال تواجدها بالعرض الخاص لفيلم “Gemini man” في سافوي بودا كاستل في بودابست من بطولة ويل سميث، فاجأته أثناء التحدث معه بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده. وكانت أبي راشد تغني بعفوية تامة، إلى جانب النجم العالمي والصحافيين، وعلقت على المنشور كاتبةً: “أشعر بالحرج الشديد من صوتي في الغناء… لكنني أفعل أي شيء لأجلك عزيزي ويل سميث عيد ميلاد سعيد أنت الأفضل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد فاجأت ويل سميث.. هكذا غنّت له بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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