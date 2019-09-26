نجم “عروس بيروت” يلتقي نجم “عروس اسطنبول”.. كيف كان اللقاء؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يحظى الممثل الشاب جاد ابو علي بشعبيةٍ لدى متابعي مسلسل “عروس بيروت” بسبب خفّة ظلّ شخصيّة “جاد” الأخ الأصغر في قصر عائلة ضاهر. وقد التقى جاد نجم مسلسل “عروس بيروت” بصاحب شخصيّة “فكرت” الّتي يُجسّدها الممثل التركي الشهير صالح بادمجي في مسلسل “عروس اسطنبول” بالنسخة التركيّة. وظهر “جاد ضاهر” وهو يتحدّث بطلاقة باللغة التركيّة مع “فكرت” في فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن شخصية “فكرت” في مسلسل “عروس اسطنبول” هي شخصية “خليل” الّتي يجسّدها الممثل جو طراد في مسلسل “عروس بيروت”.

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