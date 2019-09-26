مساري يغني “باللبناني”.. معقول تشتي بآب لوائل كفوري

متابعة بتجـــــــــــرد: نال منشور الفنان الكندي من أصل لبناني مساري على انستجرام، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بعد ظهوره وهو يغني باللبناني.

فقد نشر مساري مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي، وكان يعزف على البيانو ويدندن أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الشهيرة “معقول تشتي بآب”.

وعلّق على المنشور كاتباً:” نشأت على الموسيقى العربية، ستكون دائمًا جزءًا مني”.